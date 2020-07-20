كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري يعين رئيس جديد لأركان القوات البرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، عن أصدار قرار بتعيين اللواء أحسن مساهل رئيسًا لأركان القوات البرية، خلفًا للواء عمر تلمساني.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم.

يذكر أن اللواء عمر تلمساني قد عين قائدًا للناحية العسكرية الرابعة خلفًا للواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الجاري.