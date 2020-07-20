مشروع نواحي تنغير يثير مخاوف الساكنة من اجتزاء أراضيها السلالية

أثار مشروع مخطط لتنمية الكتلة العمرانية، نواحي مدينة تنغير، مخاوف الساكنة، وسط مخاوف من أن يجتزئ من أراضيها السلالية.

وقال فاعلون مدنيون في منطقة تودغى السفلى، نواحي تنغير، إن لمجلس الجماعي للمنطقة، عرض عليه “مشروع مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز آيت عيسى أوبراهيم بجماعة تغزويت نيت عطى وجزء من تودغى السفلى بجماعة تودغى السفلى” غير انه لك يصادق عليه، في حين تفاجأت الساكنة بمحضر اجتماع عقد بمقر دائرة تنغير استجابة لبرقية عاملية، لمناقشة عدم مصادقة المجلس على المشروع.

وأوضح المصدر ذاته، أن الساكنة ترفض هذه المشاريع، لكونها تحقق أهدافا ترابية أكثر منها تنموية، خصوصا وأن المجال المراد تفويته للمشروع يعرف الكثير من الإشكالات، أهمها كونه من الأراضي التي تتمسك بها الساكنة لكونها أراضي سلالية.

وتتخوف الساكنة، على مصير الأراضي السلالية بالمنطقة، في ظل تأييد محلي، لتوجه المحلس البلدي للمنطقة، بعدم المصتدقة على المشروع المذكور.