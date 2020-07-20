أحبط أفراد الأمن الاسباني محاولة مغربي العودة إلى المغرب سباحة انطلاقا من مدينة سبتة السليبة، وفق ما كشفته “سبتة تيفي”. وشدد المصدر ذاته على كون شاطئ “تارخال” عاد ليصبح شاهدا على محاولة جديدة لمغربي قرر العودة إلى المغرب سباحة بعد قرار إغلاق الحدود الوهمية. وأوضح المصدر ذاته أن محاولات المغاربة العودة سباحة أصبحت أمرا مألوفا في شاطئ سبتة، مبرزا في السياق ذاته أن آخر المحاولات سجلت اليوم الأحد في حدود السادسة مساءا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الاسباني “يحبط” محاولة مغربي العودة إلى المغرب سباحة من سبتة المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.