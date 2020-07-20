شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

عاد الطيران الحربي للاحتلال إلى انتهاكه سيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس، بأنّ الطيران الحربي للاحتلال حلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وشرقها، إضافة إلى المخيّمات الفلسطينية في المنطقة، خارقاً جدار الصوت، ومنفذاً غارات وهمية كما حلق فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض جداً.

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