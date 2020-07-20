ترامب: العلم الاتحادي مصدر فخر للجنوب الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن يقول إن العلم الاتحادي رمز مهين وقال إن العلم مصدر فخر لمن يحبون الجنوب الأمريكي.

وفي برنامج فوكس نيوز صنداي سئل ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري عما إذا كان العلم، الذي يعتبره معظم الأمريكيين رمزا للعبودية والقمع، مهينا.

ورد ترامب قائلا ”الأمر يعتمد على من تتحدث عنهم ومتى تتحدث“. وأضاف ”عندما كان الناس لديهم أعلامهم الاتحادية فإنهم لا يتحدثون عن العنصرية. إنهم يحبون علمهم، فهو يمثل الجنوب. هم يحبون الجنوب... أقول إنها حرية أشياء كثيرة، لكنها حرية التعبير“.

وفي السابق، أظهر ترامب تعاطفا مع العلم ورموز الاتحاد الذي قام خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1865. وفي عام 2017 استنكر إزالة تماثيل الاتحاد وألقى باللائمة على ”الجانبين“ في شارلوتفيل في فيرجينيا بعد احتجاجات على إزالة تمثال الجنرال الاتحادي روبرت إي لي.