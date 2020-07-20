العراق يطالب النواب السابقين فى البرلمان بعدم استخدام شعار مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

وجهت رئاسة مجلس النواب، بعدم استخدام الفورمة والشعار الرسمي المعتمد لمجلس النواب من قبل اعضاء المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم .

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وذكرت رئاسة المجلس في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه بالنظر لكون العلاقة التمثيلية التي تربط اعضاء مجلس النواب بناخبيهم والصفة والمركز القانوني لعضو المجلس كمكلف بخدمة عامة متفرغ للنيابة هي علاقة دستورية قانونية تظل قائمة طيلة الدورة الانتخابية.

واشارت رئاسة المجلس الى ان الصفة والمركز القانوني لعضو مجلس النواب تنتهي وتنتفي بانتهاء الدورة الانتخابية التي انتخب فيها، داعية جميع المذكورين انفا الى عدم استخدام شعار المجلس المعتمد خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم لتعارض ذلك مع ماتقدم بيانه ولما فيه من ايحاء للجهة المخاطبة باستمرار الصفة النيابية.

واكدت انه سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية.