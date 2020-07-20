شكرا لقرائتكم ترمب: لن أخسر الانتخابات والاستطلاعات مزيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفضه قبول الخسارة في الانتخابات الرئاسية لأن نتائج الاستطلاعات مزيفة وغير صحيحة.

وقال ترمب في حوار مسجل مع برنامج "فوكس نيوز سانداي": "لن أخسر الانتخابات لأن الاستطلاعات غير حقيقية وكانت كذلك في انتخابات 2016 لكن هي الآن مزيفة أكثر".

كما تابع: "هم أجروا مقابلات مع 22% من الجمهوريين ولك أن ترى ما يحدث. لدي بعض الاستطلاعات وضعتني في المقدمة

بل جعلتني متقدماً في أغلب الولايات".

وأضاف: "لكن دعني أقول لك أنا لا أصدق استطلاعات فوكس نيوز لأنهم كانوا مخطئين في استطلاعات 2016 والعديد من الاستطلاعات. بايدن لا يستطيع إكمال جملتين في وقت واحد. هل الأميركيون مستعدون لقبول هذا الأمر والولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة؟".

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إلى ذلك أعلن ترمب أنه الرئيس الوحيد الذي قدم للولايات المتحدة ما لم يقدمه أي رئيس حكم البلاد عبر التاريخ.

وقال: "أنا الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي قدم للبلاد الكثير خلال ثلاثة أعوام ونصف أكثر من أي رئيس حكم الولايات المتحدة. وقدمت هذا وسط معاناة كثيرة بينها تحقيقات من قبل أناس أشعلوا فتيل أزمة بشكل غير منصف".

كما أضاف أن "أوباما وبايدن يتجسسان على حملتي الدعائية وهذا شيء لم يحدث أبداً في تاريخ أميركا".

ولفت إلى أنه "يجب أن يزج أناس كثيرون في السجن لمدة 50 عاماً لأنهم يتجسسون على حملتي الدعائية بشكل غير قانوني".