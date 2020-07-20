شكرا لقرائتكم الإمارات تطلق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الإمارات ليل الأحد الاثنين مسبار الأمل لاستكشاف المريخ. وغادر الصاروخ "إتش 2 إيه"، الذي يحمل "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ، في الموعد المقرر له، من محطة تانيغاشيما في اليابان، بعد تلقي الموافقة على عملية إطلاقه.

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