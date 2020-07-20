محطات مياه بالسودان تخرج عن الخدمة بسبب تراجع منسوب النيل.. وبرلماني يكشف دور تركيا وقطر في زيادة تعنت إثيوبيا فى أزمة سد النهضة

بعد أن أصدرت إثيوبيا، بيانات متناقضة عن مباشرتها ملء خزان سد النهضة، عقب إعلان رئيس وزرائها آبى أحمد عن عزم بلاده ملء هذا الخزان بغض النظر عن اتفاقها مع مصر والسودان اللتين ينساب إليهما نهر النيل ويشكل مصدرا أساسيا للمياه فيهما، كشفت مصادر سودانية، عن خروج عدد من محطات المياه على نهر النيل عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه فى النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، يمكن أن يكون ناتجا عن بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحرى وأم كتى والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل".

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كشف عن "إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها فى محطة مياه سوبا ومحطة مياه بحرى القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة".

وأوضح، أن "الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة بسبب الانحسار المفاجئ للنيل".

وأشار إلى، أن "إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات فى المسار النيلى فى غضون 48 ساعة" وتوقع المهندس السادات حدوث شح فى إمداد المياه فى عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد فى مناطق أخرى بعيدة.

وكانت إثيوبيا، قد أصدرت بيانات متناقضة عن مباشرتها ملء خزان سد النهضة، عقب إعلان رئيس وزرائها آبى أحمد عن عزم بلاده ملء هذا الخزان بغض النظر عن اتفاقها مع مصر والسودان اللتين ينساب إليهما نهر النيل ويشكل مصدرا أساسيا للمياه فيهما.

قال العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه تم خلال الأيام الماضية رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي اتجاه أثيوبيا لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة بسد النهضة وملف الإرهاب والملف الليبي، مؤكدا أنه لدينا من القدرات ما يمكنا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.

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وأكد على أنه لا بد أن يكون للدولة حاضنة شعبية من الداخل مدركة للازمات التي تواجهها الدولة والتحديات التي تخوضها وهذه الحاضنة على قلب رجل واحد ومتعاونة خلف الدولة. حسبما نشر موقع "بلدنا اليوم".

وأوضح العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن شعب الدولة المصرية مترابط.

وأكد أن مجلس الدفاع والامن القومي هو السلطة العليا في تقدير الموقف وتحديد حجم المخاطر التي تواجه الدول وهو من يقرر وجه العدائيات التي تواجه الدولة، موضحا أن انعقاده في هذا التوقيت له دلالة في ظل أزمتي سد النهضة والأزمة الليبية.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي رافضة للموقف التركي تجاه ليبيا.

وأشار إلى أن قطر هددت أثيوبيا بسحب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في حال وجود انفراجة في أزمة سد النهضة.

في سياق آخر مع توجه الأنظار إقليميا ودوليا نحو مدينة سرت التي شهدت عمليات استنفار أمني من الطرفين، عقب حشد قوات الوفاق لمقاتليها وآلياتها للتوجه نحو المدينة الاستراتيجية، أكدت مصادر محلية للعربية أن الآليات العسكرية التابعة لمليشيات الوفاق التي كانت تستعرض ليل أمس انسحبت من منطقة الكراريم، وعادت إلى معسكر السكت داخل مصراته. حسبما نشر موقع "بلدنا اليوم".

كما ذكرت قناة العربية الفضائية بمغادرة طائرة الشحن التركية الثالثة قاعدة الوطية جنوب العاصمة طرابلس.

في المقابل، قلّل مسؤول عسكري بالجيش الليبي من أهمية تلك التحركات والتعزيزات العسكرية التي تقوم بها قوات الوفاق المدعومة من تركيا حول مدينتي سرت والجفرة، وقال إن اندلاع معركة عسكرية أمر مستبعد.

وأوضح خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تركيا لن تجازف وتغامر بالهجوم والتقدم نحو خط سرت والجفرة بعد دخول مصر على الخط، خوفا من التورّط في معركة طويل الأمد وغير محسوبة العواقب خاصة بعد الضربات والخسائر التي تلقتها في قاعدة الوطية، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتابع كل التطورات على مدار الساعة ومستعدة للتعامل مع أيّ هجوم عسكري للمليشيات والمرتزقة وجاهزة للدفاع عن المدن الليبية وعلى ثروات الليبيين.