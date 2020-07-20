شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: تركيا مازالت ترغب فى المزيد لارتكاب جرائمها ضد الانسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فهد ديباجى، الكاتب السعودى، إنه أصبح من المكشوف معرفة أهداف تركيا التوسعية والاستعمارية المستمرة، مضيفا أنها غزت واحتلت بالفعل قبرص، سوريا، كردستان، ليبيا، أرمينيا وأجزاء من اليونان والعراق ومازالت ترغب في المزيد لتحقيق خططها القذرة والجرائم ضد الإنسانية مالم يتم التصدي لها.

وأضاف دبياجى في مقال له نشر على موقع تركيا الآن أنه مع استقبال أمير قطر تميم بن حمد لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي يزور الدوحة، إنما يتأكد استمرار للتوافق الفكري والشيطاني بين الإخوان الذين تدعمهم وبين هذه الأهداف الاستعمارية وإعادة الإمبراطورية التي تراود أردوغان .

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و أشار الى أن أردوغان حاليًا يبتز تميم بالحرب في ليبيا، لهذا أرسل وزير الدفاع إلى الدوحة لمقابلته من أجل التأكيد على استمرار هذا الدعم في الفترة القادمة والتي من المتوقع أن تكون الأصعب من وجهة نظري، في ظل التوافق العربي على رفض الاعتداءات التركية، موضحا أن ما يؤكد ذلك زيارة أردوغان إلى قطر، وفي اليوم التالي زيارة وزير الدفاع إلى ليبيا للوقوف على الأوضاع بنفسه.

و تابع :" ويبدو لي أن إرسال وزير الدفاع إلى قطر هي خطوة لإطلاع قطر على حقيقة الموقف وإمكانية الحصول للدعم المالي لإنجاح المهمة، كما أنها تذكير لقطر بأهمية عدم التأخر أو تأخير إرسال ما طلبه منها من أردوغان الزيارة الأخيرة ".