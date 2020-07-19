العثماني: ليس هناك تغيير في مناطق التخفيف وسننجز تقييما بعد أسبوع

في ظل انتظار سكان عدد من الأقاليم التي لا زالت في منطقة التخفيف رقم واحد، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، للحديث عن إعادة تقسيم مناطق التخفيف.

وقال العثماني، في ندوة صحافية له اليوم الأحد، أنه “لن يكون هناك تغيير في مناطق التخفيف”، تزامنا مع الإعلان عن المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي.

وأوضح العثماني، أن الحكومة ستقوم بتقييم للتدابير المتخذة بعد أسبوع، قائلا “سيظهر لنا واش نزيدو خطوات أو نصبرو شويا”.

وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، قد أعلن عن قرار إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، في 24 يونيو الماضي.

المناطق التي لا زالت مصنفة ضمن المنطقة 2، لا زال السفر منها وإليها، مرتبطا بالحصول على رخصة استثنائية أو شهادة تبرر السفر.