في ظل انتظار سكان عدد من الأقاليم التي لا زالت في منطقة التخفيف رقم واحد، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، للحديث عن إعادة تقسيم مناطق التخفيف.
وقال العثماني، في ندوة صحافية له اليوم الأحد، أنه “لن يكون هناك تغيير في مناطق التخفيف”، تزامنا مع الإعلان عن المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي.
وأوضح العثماني، أن الحكومة ستقوم بتقييم للتدابير المتخذة بعد أسبوع، قائلا “سيظهر لنا واش نزيدو خطوات أو نصبرو شويا”.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، قد أعلن عن قرار إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، في 24 يونيو الماضي.
المناطق التي لا زالت مصنفة ضمن المنطقة 2، لا زال السفر منها وإليها، مرتبطا بالحصول على رخصة استثنائية أو شهادة تبرر السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: ليس هناك تغيير في مناطق التخفيف وسننجز تقييما بعد أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.