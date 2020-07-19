من جديد.. “تويتر” يحذف تغريدة لترامب

حذف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس السبت، تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب “انتهاك حقوق الملكية”.

وقام الرئيس الأمريكي بنشر مقطع فيديو ترويجي للانتخابات، فيه موسيقى لفرقة “لينكين بارك”، قبل أن يختفي من “تويتر”، الذي برر أن هذا تم بناء على تبليغ توصل به من مالك حقوق النشر.

وقال “تويتر”: “اتخذنا هذا الإجراء، بعدما تلقينا شكوى من مالك حقوق النشر.. نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة، التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر، أو ممثلوهم المعتمدون”.

وسبق أن تعرض ترامب لمواقف مماثلة، في الآونة الأخيرة، حيث حذف تويتر تغريدة، في نهاية ماي الماضي، كونها تمجد العنف، وصورة أخرى، قبل أسبوعين، بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.