اخبار العالم

وزير الصحة: طنجة تعرف ذروة انتشار كورونا ولجنة أنجزت دراسة جينية للفيروس في المدينة ستظهر نتائجها غدًا

0 نشر
سارة الطالبي 0 تبليغ

Advertisements

خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأحد، للتعليق على تزايد أعداد الوفيات والحالات الحرجة، بسبب فيروس المستجد، في مدينة طنجة.

وقال آيت الطالب في ندوة مشتركة له مع رئيس الحكومة، مساء اليوم الاحد، في الرباط، إن عددا من المدن عرفت ذروة انتشار الفيروس من قبل، إلا أن طنجة لم تعرف ذروتها إلا الآن، وذلك مرتبط باستعادة المدينة لأنشطتها.

وأوضح آيت طالب، أن الشغيلة عندما تنتمي لأحياء شعبية فإن ظروف عيشهم تجعل الفيروس يتكاثر، وتتحول البؤر من بؤر صناعية ومهنية إلى بؤر عائلية.

انتشار في طنجة أقلق وزارة الصحة، وهو ما أكده وزير الصحة بالقول إن لجنة علمية انتقلت لطنجة لدراسة الحالات الحرجة والوفيات والوقوف حول ما إذا كانت الحالة الوبائية التي تعيشها المدينة خاصة، حيث أطلقت دراسة جينية للفيروس في طنجة وأخضعت للتحليل وستظهر النتائج غدا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: طنجة تعرف ذروة انتشار كورونا ولجنة أنجزت دراسة جينية للفيروس في المدينة ستظهر نتائجها غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا