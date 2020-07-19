خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأحد، للتعليق على تزايد أعداد الوفيات والحالات الحرجة، بسبب فيروس كورونا المستجد، في مدينة طنجة.
وقال آيت الطالب في ندوة مشتركة له مع رئيس الحكومة، مساء اليوم الاحد، في الرباط، إن عددا من المدن عرفت ذروة انتشار الفيروس من قبل، إلا أن طنجة لم تعرف ذروتها إلا الآن، وذلك مرتبط باستعادة المدينة لأنشطتها.
وأوضح آيت طالب، أن الشغيلة عندما تنتمي لأحياء شعبية فإن ظروف عيشهم تجعل الفيروس يتكاثر، وتتحول البؤر من بؤر صناعية ومهنية إلى بؤر عائلية.
انتشار فيروس كورونا المستجد في طنجة أقلق وزارة الصحة، وهو ما أكده وزير الصحة بالقول إن لجنة علمية انتقلت لطنجة لدراسة الحالات الحرجة والوفيات والوقوف حول ما إذا كانت الحالة الوبائية التي تعيشها المدينة خاصة، حيث أطلقت دراسة جينية للفيروس في طنجة وأخضعت للتحليل وستظهر النتائج غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: طنجة تعرف ذروة انتشار كورونا ولجنة أنجزت دراسة جينية للفيروس في المدينة ستظهر نتائجها غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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