وزير الصحة: طنجة تعرف ذروة انتشار كورونا ولجنة أنجزت دراسة جينية للفيروس في المدينة ستظهر نتائجها غدًا

خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأحد، للتعليق على تزايد أعداد الوفيات والحالات الحرجة، بسبب فيروس كورونا المستجد، في مدينة طنجة.

وقال آيت الطالب في ندوة مشتركة له مع رئيس الحكومة، مساء اليوم الاحد، في الرباط، إن عددا من المدن عرفت ذروة انتشار الفيروس من قبل، إلا أن طنجة لم تعرف ذروتها إلا الآن، وذلك مرتبط باستعادة المدينة لأنشطتها.

وأوضح آيت طالب، أن الشغيلة عندما تنتمي لأحياء شعبية فإن ظروف عيشهم تجعل الفيروس يتكاثر، وتتحول البؤر من بؤر صناعية ومهنية إلى بؤر عائلية.

انتشار فيروس كورونا المستجد في طنجة أقلق وزارة الصحة، وهو ما أكده وزير الصحة بالقول إن لجنة علمية انتقلت لطنجة لدراسة الحالات الحرجة والوفيات والوقوف حول ما إذا كانت الحالة الوبائية التي تعيشها المدينة خاصة، حيث أطلقت دراسة جينية للفيروس في طنجة وأخضعت للتحليل وستظهر النتائج غدا.