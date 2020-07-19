بسبب “الإساءة” إلى المغربيات.. فنان جزائري يتعرض لهجوم من المغاربة

عبرت فئة من الجمهور المغربي عن استيائها من أغنية جديدة للمغني الجزائري “الشاب بيلو”، رفقة دي جي المغربي حميدة، صدرت، أخيرا.

وأثار تغزل المغني الجزائري بالمغربيات، مركزا على أجسادهن، حفيظة بعض، حيث إن عبارة بمعنى “من أجل الفتاة الممتلئة سأزور الدارالبيضاء”، اعتبرت إهانة للمغربيات، كما وجه اللوم، كذلك، إلى “دي جي” حميدة، الذي شارك في الأغنية.

ويتحدث المقطع، الذي يغنيه “الشاب بيلو”، عن رغبته في زيارة المغرب، وفتح الحدود بين بلده، والمغرب، من أجل عيون الفتاة المغربية.

المنتقدون اعتبروا أن التركيز على المغربيات، والتغزل بأجسادهن، إساءة للمغاربة ككل، ما جعل “بيلو” يخرج في مقطع فيديو، يقول فيه إن المغرب بلده الثاني، ولا يمكنه الإساءة إليه، واصفا المنتقدين بأنهم يحاولون تشويه سمعته، وخلق مشاكل له مع المغاربة.

واحتلت أغنية “frontieres”، صباح اليوم الأحد، الرتبة السادسة في قائمة “طوندونس” يوتوب في المغرب.