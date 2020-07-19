أجهزة أمن السلطة تعتقل متظاهرين ضدّ الفساد في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعض نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، خلال وقفة، في مدينة رام الله، يوم الأحد، رفضا للفساد، والأوضاع الاقتصادية المتردية، ولا سيّما في ظل جائحة كورونا.

ونقلت شبكة "القدس" الإخبارية، عن مصادر، لم تُسمّها القول، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت المهندس فايز السويطي، وعامر حمدان، وجهاد عبدو، وأبو نسيم قيسية، وأسامة العزوني، وفراس بريوش، خلال مشاركتهم في الوقفة، على دوار المنارة، وسط رام الله.

عناصر أمن ملثّمون بوسط رام الله (المركز الفلسطيني للإعلام)

بدورها، قالت رابطة "محامون من أجل العدالة"، إن "عناصر من الشرطة الفلسطينية عرقلوا نشاط محامين منها، أثناء رصدهم أي انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أثناء الاعتصام السلمي الذي دعت له الحراكات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد".

وأوضحت أن "عناصر من الشرطة الفلسطينية احتجزوا المحامي مهند كراجة خلال قيامه بالرصد والمتابعة، ومن ثم طلبوا منه إخلاء المكان، رغم علمهم عن طبيعة تواجده كمحامي ومدافع عن حقوق الإنسان".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، قد اعتقلت الناشط السويطي، الشهر الجاري، بعد نشره عن قضايا فساد، قبل أن تُفرج عنه بكفالة مادية.