الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الأحد، مدير مخابرات محافظة القدس، العميد جهاد الفقيه، من بلدة قطنة، بعد ساعات من اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث.

ونقلت وكالة "وفا" للأنباء، عن شهود عيان، قولهم، إن قوات الاحتلال، أقامت حاجزا على شارع نفق بلدة بدو شمال غرب القدس، واعتقلت الفقيه أثناء عودته إلى منزله، بعد تفتيش مركبته.

مدير مخابرات محافظة القدس، العميد جهاد الفقيه (تصوير شاشة)

وفي وقت سابق اليوم، داهمت قوّات الاحتلال منزل غيث في بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلّة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله، بحسب "وفا".

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ومنذ توليه منصبه، اعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرّة، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

وليل السبت – الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان فيما احتجزت آخرين لساعات. وجاءت الاعتقالات على النحو الآتي: شاب من مدينة نابلس، وآخران من طولكرم، وشابان في الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في حي تل الرميدة.