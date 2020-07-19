شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت:تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59204 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) " أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 132 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9109 حالات". واضاف"ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 10 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي".

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