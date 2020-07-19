الرئاسة التركية: رسوم الفسيفساء بآيا صوفيا ستُغطى بستائر خلال الصلاة

الأحد 19 يوليه 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم الأحد إن صور الفسيفساء لشخصيات مسيحية في آيا صوفيا باسطنبول ستغطى بستائر خلال الصلوات مع استمرار العمل لإعداد المبنى لتحويله إلى مسجد.



وكانت السلطات قالت قبل أيام إن صور الفسيفساء ستُحجب إما بستائر أو بأضواء ليزر عند إقامة أول صلاة به الجمعة المقبل.

وفي قرار أثار انتقادات وقلقا دوليا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوليو تموز تحويل آيا صوفيا إلى مسجد عقب قرار محكمة قضى بعدم قانونية تحويل المبنى إلى متحف في عام 1934.

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ويعود آيا صوفيا للقرن السادس الميلادي وله تاريخ ككنيسة ومسجد قبل أن يتحول إلى متحف.

وقال كالين في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض صور الفسيفساء الموضوعة في اتجاه القبلة ستغطى بستائر.

وأضاف أن رسومات أخرى لا تشكل عائقا أمام المصلين لأنها بعيدة عن اتجاه القبلة لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستظل مكشوفة طوال الوقت.

وقالت السلطات إن آيا صوفيا سيفتح أمام كل الزوار والسائحين في غير أوقات الصلاة وستكشف كل صور الفسيفساء.

وزار أردوغان المبنى في وقت سابق الأحد لتفقد أعمال تجهيزه.