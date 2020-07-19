شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 603 إصابات جديدة و51 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و 4302 حالة وفاة.

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