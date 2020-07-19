ريال مدريد يختتم موسم الليغا بالتعادل امام ليغانيس

قبل بداية المباراة، أقام فريق ليجانيس ممرًا شرفيًا للاعبي ريال مدريد ، قبل انطلاق المواجهة، بعدما توج النادي الملكي بلقب الليجا لموسم 2019/2020.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفٍ لمثله، الهدف الأول أحرزه سيرجيو راموس في الدقيقة التاسعة، بعد ركلة حرُة نفذها إيسكو وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها راموس بالرأس وسجلها بشكل رائع في الشباك.



وفي الدقيقة 45 أحرز بريان جيل لاعب ليجانيس، هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة من سيلفا، تسلمها بريان ثم انطلق وسدد الكرة في شباك الحارس أريولا.

وفي الشوط الثاني، تمكن ماركو أسينسيو من إحراز الهدف الثاني لـ ريال مدريد، في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من إيسكو من وسط الملعب، وضعته منفردًا أمام المرمى وسددها الدولي الإسباني بنجاح في الشباك.

وبالدقيقة 79، تمكن روجي أسالي من تسجيل هدف التعادل من جديد لـ ليجانيس، بعدما استغل روجر خطأ دفاعيا من ميليتاو وناتشو، ثم خطف الكرة وأحرز هدف التعادل.



هذا التعادل أوقف انتصارات ريال مدريد في الليجا التي وصلت إلى 10 فوز متتالي، ليتوقف رصيد النادي الملكي عند 87 نقطة، بصدارة الدوري.

فيما أصبح رصيد ليجانيس 36 نقطة بالمركز الثامن عشر ليهبط للدرجة الثانية، وبفارق نقطة واحدة عن المركز السابع عشر، حيث كان بحاجة لتحقيق الفوز على اللوس بلانكوس للبقاء في الليجا، بعد تعادل سيلتا فيجو وإسبانيول دون أهداف.

