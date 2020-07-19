الفتلاوي: ظريف ابلغنا ان الخامنئي سيستقبل الكاظمي كثاني شخصية منذ ازمة كورونا

اكدت مستشار رئيس الوزراء وعضو الهيئة القيادية لتحالف عراقيون حنان الفتلاوي، ان وزير الخارجية الايراني اشار الى ان الخامنئي سيستقبل الكاظمي كثاني شخصية منذ ازمة كورونا وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365 "خلال استقبالنا له في تحالف عراقيون، اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الخامنئي لم يستقبل اي شخصية ايرانية او غير ايرانية منذ ازمة وباء كورونا، وان الماظمي سيكون ثاني شخصية بعد روحاني يلتقيه الخامنئي". واضافت ان "هذا يعكس اهتمام ورسالة ايجابية تجاه حكومة العراق".

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