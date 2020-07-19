نور صبري: كرة القدم انتهت في العراق منذ 2013

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2020-07-19 | 21:58
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اكد حارس المنتخب الوطني الأسبق لكرة القدم نور، صبري، ان كرة القدم في العراق انتهت منذ عام 2013.
وأضاف ان "النجومية في الرياضة سهلة جداً، لذلك تجد الشخصيات تتجه اليها، مضت فترة طويلة وكرة القدم في العراق لم تحقق شيئاً وهذا معناه ان كرة القدم سيئة بكل شيء وليس فقط بما يخص عمل اتحاد الكرة".
وعن ترشح نجوم كأس آسيا 2007 للانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة، اكد صبري أن "الجو غير مناسب لدخول النجوم في اتحاد الكرة وهناك فوضى في الكرة العراقية تحتاج الى وقت كبير من اجل إصلاحها".
وتابع "أتمنى من زملائي من جيل 2007 عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الا في حال كانوا ضامنين الفوز بالانتخابات".
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