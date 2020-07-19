الحكيم للمالكي: عراقيون تشكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاحد، ان تشكيل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي.
واضاف انه "تم التشديد على ضوروة دعوة الجميع لتنسيق المواقف على المستوى السياسي والتشريعي بغية الخروج بموقف موحد لاسيما في القرارات والتشريعات البرلمانية التي تمس مصالح المواطنين".
وتابع "بيّنا ان تحالف عراقيون تشكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي العراقي".
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