الحكيم للمالكي: عراقيون تشكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والواقع الاقتصادي والصحي في البلاد، محاور ناقشناها بعد استقبالنا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

واضاف انه "تم التشديد على ضوروة دعوة الجميع لتنسيق المواقف على المستوى السياسي والتشريعي بغية الخروج بموقف موحد لاسيما في القرارات والتشريعات البرلمانية التي تمس مصالح المواطنين".

وتابع "بيّنا ان تحالف عراقيون تشكل لدعم الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي العراقي".

