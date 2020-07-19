النائب المصري "أبو العينين": مصر تخوض معركة على عدة جبهات والاحزاب عليها دور كبير فـي مواجهــة الفتــن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد النائب المصري محمد ابو العينين عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية دور الاحزاب فى الحياة السياسية، مشيرا الى أنها صمام الأمان للاستقرار السياسى، ومطبخ السياسات والتشريعات، ومفرخة القيادات، وبوتقة وملتقى العقول والمبادرات، وهي صوت الناس والمرآة التي تعكس احتياجاتهم وطموحاتهـــم.



وأشاد النائب المصري محمد ابو العنين بتجربة حزب مستقبل وطن والذى استطاع خلال سنوات قليلة أن يصبح له بصمة وتواجد وانتشار ومصداقية، جعلته في صدارة الحياة الحزبية والنيابية، والأكثر جذبًا للكفاءات والقيادات الوطنية الفاعلة، ونجح فى خلق منظومة عمل ناجحة تجمع بين طاقة الشباب وحكمة القيادات.

وأكد ابو العينين في كلمته خلال إجتماع أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة بمصر اليوم، علي الدور الكبير الذي تقوم به قيادات الحزب لدعم مرشحيه فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدا علىأهمية التكاتف والعمل الجماعى بين أعضاء الحزب سواء كانوا نواب في مجلس النواب أٔو مجلس الشيوخ أو قيادات شعبية وكوادر شبابية.

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وأشار أبو العينين إلى أن الفترة الحالية فترة مصيرية لمصر،لأننا نخوض معركة على عدة جبهات، معركة من أجل التنمية، ومعركة لمواجهة الإرهاب، معركة فى مواجهة كورونا، معركة للحفاظ على مياه النيل ومواجهة مخططات إقليمية ودولية هدفها حصار مصر وتقزيم دورها، ومنعها من استكمال جهودها فى البناء والتنمية، مؤكدا أن الأحزاب عليها دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والسياسية، وفي التثقيف السياسي للمواطنين وتوعيتهم فى مواجهة الفتن والمؤامرات وبث الشائعات، وفى الدفاع عن مصالح مصر والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدها.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد انتخابات مجلس الشيوخ ويعقبها انتخابات مجلس النواب المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستحقاقات تفرض مسئولية على الأحزاب، في اختيار مرشحيها، وصياغة برامجها،وأيضاً تقدملهافرصة لزيادة التواجد في الشارع، وزيادة التواصل مع كل فئات المجتمع، وأنتكون الأحزاب آلية للإنذار المبكر لاستشعار نبض الشارع والتحرك لوأد المشكلات وحلها قبل أن تتفاقم.

وأشاد النائب المصري محمد أبو العينين بمرشحى حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمصر سواء علي مقاعد الفردي أو القوائم مشيراًإلى أنهم كفاءات وقيادات متميزة وكوادرشابة طموحة، مؤكداً تفاؤله بهذه الوجوه الوطنية التىيضمها حزب مستقبل وطن.

وأكد أبو العينين علي أهمية دور مجلس الشيوخ بمصر كمجلس للكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة بما يساعد مجلس النواب في المزيد من الدراسة والتدقيق للقوانين قبل إصدارها بما يحقق الاستقرار التشريعى،لافتا الى أن العديد من الدول الراسخة ديمقراطيا والدول حديثة العهد بالديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين.

ودعا كل فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب للمشاركة بكثافة فى الانتخابات القادمة لإنتخاب مرشحيهم وتقرير مستقبلهم.