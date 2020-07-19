شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون:بريطانيا ليست بحاجة إلى فرض إغلاق عام للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "إن بلاده ليست بحاجة إلى فرض إغلاق عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واضاف جونسون في مقابلة مع صحيفة الصنداي تلغراف البريطانية ،اليوم الأحد ، "لن نلجأ إلى إعادة فرض الإغلاق العام إلا كحل أخير لاحتواء وباء كورونا".

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