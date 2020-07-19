شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. الصحة تكشف شروط العزل المنزلي والحالات التي تحتاجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أوضحت وزارة الصحة السعودية شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا .. وجاءت كالآتي

-وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان. -وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن. -فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة. -تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب. كما نشرت وزارة الصحة الحالات التي تستدعي العزل المنزلي .. وهي -عند تأكد الإصابة بكورونا أو الاشتباه Advertisements -من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى -الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل -المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض كما أوضحت طريقة عدم نقل العدوى في العزل المنزلي .. وكانت كالتالي -تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة. -التوعية بالاحترازات الوقائية. -ارتداء أدوات الوقاية القفازات والكمامة.

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