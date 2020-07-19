إقبال متواضع في انتخابات مجلس الشعب السوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث التي انطلقت صباح أمس، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وسط إقبال متواضع. وشهدت مراكز الاقتراع في عموم المحافظات خلال الساعات الأولى من أمس إقبالا محدودا اقتصر أغلبه على الدوائر الحكومية. ونشرت وكالة الأنباء السورية صورا للأسد وعقيلته أسماء وهما يدليان بصوتيهما صباح أمس في انتخابات مجلس الشعب، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

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