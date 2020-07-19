شكرا لقرائتكم خبر إقبال متواضع في انتخابات مجلس الشعب السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت مراكز الاقتراع في عموم المحافظات خلال الساعات الأولى من أمس إقبالا محدودا اقتصر أغلبه على الدوائر الحكومية.
ونشرت وكالة الأنباء السورية صورا للأسد وعقيلته أسماء وهما يدليان بصوتيهما صباح أمس في انتخابات مجلس الشعب، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
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