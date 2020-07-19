شكرا لقرائتكم خبر ترمب يوقع خططا حول الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتزم الموافقة على خطة للرعاية الصحة وخطة للهجرة و»خطط أخرى مختلفة» في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي تأخر الرئيس عن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن. ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، قال ترمب في مقابلة مسجلة تم بثها في برنامج «فوكس نيوز صنداي» على شبكة فوكس التليفزيونية الأمريكية إنه «لن يفعل أي أحد ما سأقوم به خلال الأسابيع الأربعة المقبلة». ولم يقدم ترمب تفاصيل بما سيتم تضمينه في خطته للرعاية الصحية، بعدما سعت إدارته إلى إلغاء ميثاق الرعاية بأسعار مقبولة للرئيس السابق باراك أوباما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يوقع خططا حول الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.