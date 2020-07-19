كيم يترأس اجتماعا للرادع الحربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، وبحث قضايا رئيسية لتعزيز «الرادع الحربي لبلاده»، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الاجتماع المغلق، بحث «المهمة الاستراتيجية» للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية. ووافق الاجتماع أيضا على «قوائم لخطة إنتاج ذخائر رئيسية».

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