قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات إسرائيلية أمس محافظ القدس عدنان غيث، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن «قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله».

ووفق الوكالة ،»كان المحافظ غيث قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية».

وعلى صعيد متصل، أصيب فلسطينيان أمس برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، مما أسفر عن إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في منطقة الحوض والركبة، جرى اعتقال شاب عقب دهم منزله في المخيم.

وكان نادي الأسير الفلسطيني ، وهو «منظمة غير حكومية»، قال في تقرير حقوقي أصدره في يونيو الماضي إن إسرائيل اعتقلت نحو 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.