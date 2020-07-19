عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الديوان الأميري الكويتي نجاح عملية جراحية أجريت لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح قوله إن أمير البلاد قد أجرى عملية جراحية صباح أمس، وتكللت بالتوفيق والنجاح. وتمنى الوزير أن ينعم الشيخ صباح بالشفاء العاجل ويحفظه من كل مكروه. وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن أمس الأول دخول أمير البلاد المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نشرت يوم الخميس الماضي أن أمير الكويت يعاني من وعكة صحية.

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