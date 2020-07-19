شكرا لقرائتكم خبر عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح قوله إن أمير البلاد قد أجرى عملية جراحية صباح أمس، وتكللت بالتوفيق والنجاح.
وتمنى الوزير أن ينعم الشيخ صباح بالشفاء العاجل ويحفظه من كل مكروه.
وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن أمس الأول دخول أمير البلاد المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نشرت يوم الخميس الماضي أن أمير الكويت يعاني من وعكة صحية.
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