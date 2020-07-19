الحوثيون يدفعون بالسجناء إلى محرقة الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من حشد لأبناء القبائل تحت مسمى «النكف القبلي» في جبهات القتال دون أي خبرة يعد جريمة إبادة جماعية، شدد على أن المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الانقلابيين تؤكد أن عددا من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها، ولم يتبق فيها سوى كبار السن والنساء، بعد أن غسلت الميليشيات عقولهم ودفعت بهم إلى محارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة.

ووجه الدعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز الميليشيات، وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة وإخوانهم اليمنيين من الجيش الوطني، خدمة لمخططها الانقلابي والمشروع التوسعي لملالي إيران.

وكشف مصدر من داخل سجن بصنعاء أن الميليشيات الحوثية اتفقت مع عدد من السجناء على إخراجهم من السجن مقابل التحرك للقتال في صفوفها في الجبهات.

ولفت إلى أن السجناء الذين يقبعون في السجن المركزي وسجون أخرى واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بينهم الكثير من المتهمين بقضايا قتل جنائية، وتسعى الميليشيات إلى الزج بهم في معاركها العبثية، بعد أن كثفت من عمليات الدورات الثقافية العقدية داخل السجون.

وتواصل الميليشيات الحوثية احتجاز العشرات من السجناء المعسرين بالسجن المركزي، والذين أكملوا فترة العقوبة المحكومين بها بذريعة مواصلة احتجازهم لذمة حقوق مالية، وترفض إطلاق سراحهم إلا بشرط الانضمام إلى صفوف مقاتليها بالجبهات.

ميدانيا أعلن الجيش اليمني أمس مقتل عدد من عناصر الحوثي في مواجهات عنيفة بمحافظة الضالع جنوب البلاد. وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني أن القيادي الحوثي علي محمد علي الزراقي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

ولقي قياديان حوثيان بارزان مصرعهما بنيران القوات الحكومية والمقاومة، فيما تم أسر ثالث ضل الطريق بمعية أفراد مجموعته، في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، التي تشهد مواجهات بين الطرفين على الجهة الشرقية لليمن.

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وبحسب مصدر عسكري ميداني قتل قيادي حوثي يدعى أبو مازن العزي وعدد من أفراد مجموعته في هجوم لميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية والمقاومة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، كما لقي قيادي حوثي بارز يدعى عقيل المؤيد مصرعه ومعه عدد من أفراد مجموعته ومرافقيه.

من جهته يستعد مجلس النواب التابع للانقلابيين في صنعاء لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه، تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بسبب تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل من العام الماضي، لعقد جلسة في محافظة حضرموت شرق اليمن، في الـ13 من الشهر نفسه.

مشاهدات يمنية

• مصرع القيادي الحوثي وخبير إطلاق الصواريخ خالد مسعود المكنى أبوإبراهيم بجبهة العبدية شرق مأرب.

• مقتل القيادي الحوثي علي محمد العراقي وعدد من مرافقيه غرب قعطبة في الضالع.

• البرنامج السعودي يبدأ أعمال إعادة تأهيل خط الجسر البحري بعدن.

• ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأحياء المدنية بالحديدة غرب اليمن.