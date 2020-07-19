استفزازات تركية.. وحشود عسكرية في سرت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت الاستفزازات التركية والحشود العسكرية بالقرب من الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمتمثل في مديني سرت والجفرة، وسط توقعات باحتمالية اندلاع القتال خلال الأيام المقبلة.

وشهدت سرت عمليات استنفار أمني من الطرفين، عقب حشد قوات الوفاق لمقاتليها وآلياتها للتوجه نحو المدينة الاستراتيجية، فيما يعزز الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تواجده ويهدد بضرب أي عدون خارجي تركي.

وأوضح خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن تركيا لن تجازف وتغامر بالهجوم والتقدم نحو خط سرت والجفرة بعد دخول مصر على الخط، خوفا من التورط في معركة طويل الأمد، وغير محسوبة العواقب، خاصة بعد الضربات والخسائر التي تلقتها في قاعدة الوطية، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتابع كل التطورات على مدار الساعة، ومستعدة للتعامل مع أي هجوم عسكري للميليشيات والمرتزقة.