27 معتقلا في عملية أمنية تركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات الأمن التركية أمس 27 مشتبها في عملية أمنية بمدينة إسطنبول ضد تنظيم داعش.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول «أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش، على خلفية إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في وسائل التواصل الاجتماعي». وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة لمداهمة عناوين المطلوبين في 15 حيا بإسطنبول.

وضبطت العناصر الأمنية في العملية عددا من الوثائق والمعدات الرقمية. وتواصل الشرطة إجراءاتها بحق المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.