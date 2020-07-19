شكرا لقرائتكم خبر 27 معتقلا في عملية أمنية تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول «أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش، على خلفية إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في وسائل التواصل الاجتماعي». وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة لمداهمة عناوين المطلوبين في 15 حيا بإسطنبول.
وضبطت العناصر الأمنية في العملية عددا من الوثائق والمعدات الرقمية. وتواصل الشرطة إجراءاتها بحق المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول.
يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 معتقلا في عملية أمنية تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.