شكرا لقرائتكم خبر كيسمان: إردوغان يثير الفتنة ويسعى للانقسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت الرئيسة السابقة للكنيسة مارجوت كيسمان في مقالة افتتاحية لصحيفة بيلد آم زونتاج الصادرة أمس «إن الألعاب السياسية التكتيكية التي يمارسها الرئيس الذي يريد إثارة إعجاب المسلمين المحافظين يرثى لها»، وأضافت «بعد 85 عاما، تم استخدام آيا صوفيا لإثبات القوة وإثارة الفتنة»، ومضت لتطلق على وصف إردوغان تحويل المتحف بأنه «إحياء» بأنه «استفزاز مستهدف».
وأضافت كيسمان أن مصطلح «صوفيا»، هو مصطلح يوناني للحكمة، مشيرة إلى أنه «من الواضح أن إردوغان ليس لديه الكثير من ذلك، لأن القائد الحكيم يسعى إلى المصالحة ولا يريد الانقسام».
وقبل عشرة أيام أعلن إردوغان أن البناء الذي يعود للقرن السادس الميلادي سيعاد فتحه كمسجد، بعد قرار المحكمة بإلغاء تحويله إلى متحف.
كانت هذه تفاصيل خبر كيسمان: إردوغان يثير الفتنة ويسعى للانقسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.