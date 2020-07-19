كيسمان: إردوغان يثير الفتنة ويسعى للانقسام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقدت زعيمة بارزة في الكنيسة الإنجيلية بألمانيا إعادة افتتاح متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول كمسجد، واتهمت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بممارسة «الألعاب السياسية».

وكتبت الرئيسة السابقة للكنيسة مارجوت كيسمان في مقالة افتتاحية لصحيفة بيلد آم زونتاج الصادرة أمس «إن الألعاب السياسية التكتيكية التي يمارسها الرئيس الذي يريد إثارة إعجاب المسلمين المحافظين يرثى لها»، وأضافت «بعد 85 عاما، تم استخدام آيا صوفيا لإثبات القوة وإثارة الفتنة»، ومضت لتطلق على وصف إردوغان تحويل المتحف بأنه «إحياء» بأنه «استفزاز مستهدف».

وأضافت كيسمان أن مصطلح «صوفيا»، هو مصطلح يوناني للحكمة، مشيرة إلى أنه «من الواضح أن إردوغان ليس لديه الكثير من ذلك، لأن القائد الحكيم يسعى إلى المصالحة ولا يريد الانقسام».

وقبل عشرة أيام أعلن إردوغان أن البناء الذي يعود للقرن السادس الميلادي سيعاد فتحه كمسجد، بعد قرار المحكمة بإلغاء تحويله إلى متحف.