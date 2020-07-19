قصف جوي لمواقع إيران في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تعرض مواقع إيرانية في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، لضربات جوية جديدة، في وقت أفيد فيه بحدوث قصف بطائرات مسيرة «درون» لمواقع ميليشيات تابعة لطهران في ريف حماة وسط سوريا.

وقال إن «انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية في ريف دير الزور، لليوم الثاني، حيث سمع دوي 6 انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور». وكان «المرصد» نشر أمس الأول أن «انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية قرب الحدود السورية – العراقية».

وأشار المرصد إلى «انفجارات ضربت منطقة سلمية الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه بريف حماة الشرقي، ويرجح أن الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي بطيران (درون) على مواقع في تلك المنطقة التي توجد فيها مقرات ومراكز للإيرانيين والميليشيات الموالية».

وتأتي الانفجارات بعد محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والإسرائيلي بيني غانتس الذي أشار إلى أنه أكد في المكالمة «تصميم بلاده على التصدي لجهود إيران الرامية إلى التموضع عسكريا في سوريا».