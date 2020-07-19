شكرا لقرائتكم خبر وزير خارجية العراق لإيران: نريد علاقات متوازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر وزارة الخارجية أن «قوة العراق تعني قوة المنطقة، ونريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار وفق المصلحة الوطنية العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».
وأشار إلى أنه «تم خلال اللقاء دراسة برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران خلال الأيام المقبلة».
وكان الوزير ظريف وصل إلى بغداد في وقت سابق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكبار الشخصيات العراقية.
وتأتي زيارة الوزير الإيراني قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران في إطار جولة تبدأ من الرياض ثم طهران ثم واشنطن.
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