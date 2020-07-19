«إرسال قوات لمهمة قتالية خارج الحدود».. أحمد موسى يكشف الخطوة المقبلة حال فشل الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعه اليوم لا ينعقد إلا كل 3 أشهر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجلس ينعقد عندما يكون هناك أمرًا خطيرا مثل ضرب الإرهابيين في ليبيا. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأشار أحمد موسى، إلى أن هذا المجلس من اختصاصاته أخذ رأيه في وقت الحرب أو إرسال قوات لمهمة قتالية خارج الحدود.

وأكد الإعلامي، أن الاجتماع بحث الجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.

واستطرد موسى، اجتماع يوم الثلاثاء مهم وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيتم الرجوع إلى مجلس الأمن مجددا.

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ولفت موسى، إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء البرلمان بعدم التغيب عن جلسة الغد المهمة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول "مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"، حيث أكد الرئيس السيسى علي الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة، مؤكدا علي خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.