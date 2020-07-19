الأمطار الموسمية: مئتي قتيل في جنوب آسيا

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دكا: قضى نحو مئتي شخص جراء فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت من الامطار الموسمية في بنغلادش والنيبال والهند، وفق ما افادت السلطات في الدول الثلاث الاحد، محذرة من ارتفاع منسوب الانهر في الايام المقبلة.

وقالت سلطات بنغلادش إن 67 شخصا على الاقل قضوا وتضرر 2,6 مليون في الاسبوعين الاخيرين بالفيضانات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة عائشة اختر لوكالة فرانس برس إن "55 شخصا قضوا غرقا وثمانية صعقا" خلال الامطار الغزيرة.

وقال رئيس مركز الحالات الطارئة والتحذير من الفيضانات في بنغلادش بويهان عديد إن "الوضع بالنسبة الى الفيضانات تحسن في الايام الاخيرة. لكن مستوى مياه البحيرات يرتفع مجددا في الشمال".

واوضح أن منسوب مياه الانهر في شمال البلاد يرتفع إثر تجدد الامطار.

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وغرق ثلث أراضي بنغلادش فيما حذرت السلطات من غرق أربعين في المئة من مساحة البلاد.

وفي النيبال، قضى 79 شخصا وفقد 46 آخرون جراء فيضانات وانزلاقات للتربة، مع تحذير السلطات من إمكان تدهور الوضع في الايام الثلاثة المقبلة.

وفي الهند، خلفت الفيضانات 45 قتيلا في ولاية أسام (شمال شرق) في الاسبوعين الاخيرين، بحسب السلطات.

ونفق أكثر من مئة حيوان في حديقة كازيرانغا المدرجة على التراث العالمي لليونسكو.