شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الخير التركى المعارض: كل سياسات أردوغان نابعة من اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس سياسات التنمية بحزب الخير التركي المعارض، إسماعيل تاتلي أوغلو، عن ارتفاع نسبة التصويت لصالح حزب الخير إلى 12.4% في استطلاعات الرأي ليصبح بذلك في المرتبة الثالثة بين أكثر الأحزاب التركية شعبية في الفترة الأخيرة، بينما تنهار شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يعاني من اليأس السياسي.

تاتلي أوغلو أكد أن تركيا قد دخلت في حالة من الفقر، وأنها تعيش أسوأ 5 سنوات من تاريخ الاقتصاد التركي، مضيفًا لقد فحصنا تاريخنا بالكامل من خلال التركيز على بيانات النمو والبطالة، وبناءًا على بيانات المعهد الإحصائي التركي اتضح أنه باستثناء الفترة من 1975-1980 فإن الفترة من 2015-2020 هي أسوأ 5 سنوات في تاريخ تركيا، حسبما ذكرت مواقع تركية معارضة.

وتابع تاتلي أوغلو ان معدل التوظيف في تركيا هو 20 مليون شخص، نريد أن نجعل هذا الرقم عند 35 مليون، وهذا أهم شئ بالنسبة لنا. لو أن هناك سيادة للقانون وعدالة بتركيا فستدخل إلى البلاد كمية كبيرة من الأموال.

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وذكر تاتلي أوغلو أن الدخل القومي للفرد عام 2012 كان 12500 دولار سنوي، ولكن بلغ هذا العام 8500 دولار وعلق «تركيا الآن ليس لديها هدف. هناك اقتصاد لايمكن إدارته. نحن نعد برنامج للرؤية الاقتصادية. من الضروري كسر الجدران في العديد من المجالات، موضحا أن سياسات حزب العدالة والتنمية على مدى السنوات القليلة الماضية نابعة من اليأس السياسي.

وأشار إلى أن مسيرة حزب الخير بدأت تحقق نجاحات كبيرة، قائلًا «لقد بدلأنا مسيرتنا السياسية وكانت 7% من الأصوات في استطلاعات الرأي لصالحنا. الآن نحن عند 12.4% من إجمالي أصوات الاستطلاعات. وأصبحنا في المركز الثالث بينما تنخفض نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.