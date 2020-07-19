شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: لن نعقد أى مؤتمرات جماهيرية لمرشحى الوفد بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيدعم مرشحيه من خلال تكثيف الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من أوجه الدعاية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه لن يتم عقد أى مؤتمرات جماهيرية والالتزام بكافة القرارت المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الحزب ملتزم بكافة القواعد التى وضعت فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن حزب الوفد، شكل غرفة عمليات إعلامية وإدارية خاصة لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسى «الشيوخ والنواب» والمجالس المحلية، لمتابعة كافة استعدادات الحزب للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكذلك كل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية، لافتا أن حزب الوفد سيتسغل فترة الدعاية بمخاطبة الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

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وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف رؤساء اللجان العامة فى المحافظات بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية فى دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.