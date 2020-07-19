شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات دولية على متنها 1315 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، 9 رحلات دولية، على متنهم 1315 راكب منهم 7 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

وقالت مصادر بالمطار بان الرحلات كانت قادمة من فرانكفورت وباريس وميلانو وبرلين وميونخ وجده ودبى وأبوظبى وأثينا، وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.