شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى انطلاق البث التليفزيونى.. رئيس "الوطنية للإعلام": نمر بمشاكل فى ملفات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لجميع أبناء الوطنية للإعلام زملاء العمل بمناسبة الذكرى الـ 60 لانطلاق البث التليفزيوني في مصر، حيث كانت انطلاقة التليفزيون العربى فى يوليو عام 1960 عندما افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا أنه منذ انطلاقه يصنع إعلام تنويري توعوي بمهنية ومصداقية وحرفية.

وأضاف حسين زين فى بيان له :" ستون عاماً من الإبداع والتميز.. ستون عاماً من التألق، ومنذ انطلاقه وعمالقة ورموز الإعلام الوطني يرسخون قيم وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل، وينشرون الوعي والثقافة والتنوير بين أطياف المجتمع، ويسهمون في بناء الشخصية المصرية الأصيلة من حب الأوطان وغرس الانتماء والعطاء للوطن، فهو بحق الجيل الذهبي للإعلام المصرى، وجيل بعد جيل يحقق التليفزيون المصرى نجاحات كبيرة بعطائهم اللا محدود، ويمتد العطاء ليصنع نجاحات كبيرة في القنوات الخاصة المصرية والعربية بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة".

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وأشار حسين زين إلى أننا لا ننكر أنه في فترة سابقة حدث تراجع فى دور الإعلام الوطنى، لكنه يمتلك من المقومات التى مكنته من تحقيق انطلاقة جديدة لاستعادة دوره بقوة وتحقيق التأثير والمنافسة وستحقق هذه الانطلاقة كافه أهدافها بتلاحم أبناء الوطنية للإعلام وإصرارهم على تحقيق النجاح فهم ورثة جيل عمالقة ورموز الإعلام فى العالم العربى وهم من يحملون أمانه الكلمه ومسئولية نشر الوعى بمهنية ومصداقية وحرفية ومستمرون فى عملية تطوير وتحديث آليات العمل بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل بما يحقق المنافسة والتأثير".

واستطرد حسين زين :" ولاشك أننا نمر بظروف ومشاكل في ملفات عديدة، ولكن الجهود مستمرة والعمل على تعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار و حلول جديدة مستمر، وتتواصل الجهود لحل مشكلات المستحقات المالية والإدارية للعاملين، ومؤخرا تم مخاطبة وزير المالية لتوفير التمويل اللازم لترقية العاملين وفقاً لمواد قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتضمن ( تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها)، وذلك بعد أن تم حصر جميع العاملين المستحقين للترقى بمختلف المجموعات النوعية بجميع قطاعات الهيئة".

ودعا حسين زين إلى التكاتف وبذل كافة الجهود لتقديم إعلام وطنى قوى مؤثر يساند الدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير ومعركة هزيمة ودحر الإرهاب، إعلام ينشر الوعي ويتصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة إعلام يحقق التنافس بما يحقق ايضاً مصلحة كافه العاملين.