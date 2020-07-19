حمد بن جاسم يتهرب من تحقيقات الفساد فى وثائق بنما (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو نشره لحساب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يدعى "خباياهم" الضوء على فساد حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى الأسبق، حيث أوضح رفضه المثول للتحقيق فى قضية وثائق بنما، بعد أن وفر له تميم بن حمد غطاء دبلوماسى للهروب من العدالة.
وأشار الفيديو إلى أن حمد بن جاسم رفض المثول للتحقيقات أمام القضاء الباكستانى فى قضايا الفساد التى كشفتها وثائق بنما، كما لفت إلى واقعة الرشوة المثبتة التى دفعها حمد بن جاسم لرئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف لتمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان.
وأشارت الوثائق إلى أن حمد بن جاسم قدم رشوة أيضا إلى وزير البترول الباكستاتى فى هذا الوقت للغرض نفسه.
وأوضح الفيديو أن القضاء الباكستانى يلاحق نواز شريف الهارب فى لندن وحمد بن جاسم المختبئ وراء الحصانة.
وذكر الفيديوجراف أن حمد بن جاسم تهرب من لقاء فريق التحقيقات الباكستانى فى سفارة باكستان بالدوحة، متحججا أن تميم بن حمد منحه حصانة دبلوماسية من الملاحقة القضائية.
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