١٧ مرشحًا يتنافسون في انتخابات الشيوخ بدمياط.. واستبعاد آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت اللجنة المختصة بمراجعة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة دمياط الابتدائية، مساء اليوم الأحد، قبول أوراق ١٧ مرشحًا لخوض الانتخابات والمنافسة على مقعدين بالنظام الفردي.

وسجلت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة دمياط الإبتدائية، 18 مرشحًا منذ فتح باب التقديم.

وأكد المستشار محمد جمعة محمد، رئيس محكمة دمياط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي الطلبات، أن التقديم جرى وفق شروط وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأسماء المرشحين الذين جرى قبول أوراق ترشحهم، هم إبراهيم صقر، شقيق الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب، ووفيق صديق اللبان، واللواء هشام الحفناوي، مساعد مدير الأمن الأسبق، والسيد سليمان، وشادي أبو عوف، وكمال النعناع.

كما جرى قبول أوراق أحمد البلشي والمهندس وليد التمامي، عن حزب "مستقبل وطن"، والدكتورة نجلاء أحمد، عن قائمة ائتلاف المجالس المحلية، والدكتور محمود المزين، عن حزب النور، وحمدي عبد المجيد شلبي، فردي، عن حزب الحركة الوطنية، النائب السابق لمجلس النواب في العام 2005، ووحيد عبد القادر، ومحمد سليمان عفيفي، ومجدي المعصراوي، ومحمد الحفناوي، وأحمد مختار الحفناوي، وحسين سعد.

وجرى استبعاد المرشح محمد علي الدمياطي، لعدم استيفاء الشروط الخاصة بالترشيح.

