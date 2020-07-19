محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)
ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى 1606 حالة، بعد تسجيل 25 حالة إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 25 حالة إصابة جديدة في محافظتي تعز وحضرموت.
كما سجلت، حسب إفادتها حالة وفاة في محافظة تعز، وشفاء 11 حالة.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة إلى 1606 منها 445 وفاة، و 712 تعافي.
يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا منها حالة وفاة وحالتا تعاف، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء و المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1606 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.