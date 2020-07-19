حملة لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصدر رئيس شركة مياه القليوبية المهندس مصطفى مجاهد، اليوم الأحد، تعليمات بضرورة المرور دوريًا لملاحقة مستخدمي الوصلات غير القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد مستحقات الشركة.
وأضاف رئيس الشركة، في بيان اليوم، أن ذلك الإجراء يأتي تحقيقًا للتوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات، في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقه، وإصلاح النظام الهيكلي لمنظومة مياه الشرب.
وفي هذا الصدد، تابعت لجان مشكلة من القطاع التجاري العدادات ورفع الوصلات الخلسة وتحرير المخالفات للمتعدين، بكافة أفرع الشركة، حفاظًا على حق الدولة وحماية للمال العام.
كما جرت متابعة العدادات المسبقة الدفع، والوصلات الخلسة والعدادات المعطلة واستبدالها.
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