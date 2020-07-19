وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق في سجنه إثر أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا ) ذكر تقرير إخباري، مساء اليوم الأحد، أن أخر وزير دفاع في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين توفي بالسجن أثر أزمة قلبية.

وذكرت محطة تليفزيون "الشرقية" أن الفريق أول الركن سلطان هاشم الطائي، توفي اليوم إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل السجن.

ويعد هاشم أخر وزير دفاع عراقي في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو من مواليد مدينة الموصل عام 1944 وقام بتسليم نفسه إلى القوات الأمريكية بعد احتلال العراق عام 2003 بعدة أشهر وتمت محاكمته وإدانته بالإعدام شنقًا لكن الحكم لم ينفذ.

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