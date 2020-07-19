بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات عن مدينة سرت

كشف محمود زاهر، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي لديه 14 قطعة بحرية في البحر المتوسط، مشير إلى أن مصر لديها انتشارا لاستقبالهم، مشيرًا إلى أنه في حالة الاشتباك بحريًا في سرت فأي قطعة بحرية ستدخل المجال الحربي ستكون عدوا.
وأضاف زاهر في تصريحات في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب بقوله "طالما الجيش الليبي قادر على ردع والتصدي للمليشيات على بعد 100 كيلو من سرت والجفرة، كان الوضع آمنا، أما إذا تقهقر وعاد خلف الـ 100 كيلو فهنا ستتدخل القوات المسلحة المصرية علىالفور، وتبدأ الحرب".
أصبحت سرت ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر ضمن مستخدمي موقع "جوجل"، ونقدم إليكم بعض المعلومات عنها.
معلومات عن سرت
- - سِرت مدينة ليبية ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط. تقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي.
- - تبعد عن العاصمة طرابلس 450 كلم شرقا
- - طقسها بين الاعتدال البحري والطقس الصحراوي
- - بلغ عدد سكانها في 2012 نحو 79,000 نسمة.
- - تطل مدينة سرت على الخليج المتفرع من البحر الأبيض المتوسط الذي عرف باسمها، خليج سرت الذي كان يعرف باسم "خليج السدرة"
- - شهد ابان الحرب الباردة مواجهات بين ليبيا وأمريكا وقد أطلق على المدينة ابان فترة حكم القذافي اسم "الرِباط الأمامي"
- - اتخذ منها معمر القذافي مقر تواجده الأخير في 1 سبتمبر 2011 بعد فقدانه السيطرة على طرابلس خلال ثورة 17 فبراير
- - قتل القذافي فيها في 20 أكتوبر 2011
- - يطلق اسم سرت على المنطقة الممتدة على البحر الأبيض المتوسط بين العقيلة شرقا وبويرات الحسون غربا
- - في يونيو 2015 أعلن تنظيم "داعش" سيطرته الكاملة على سرت ومحيطها بعد مقاومة من أهالي المدينة، بما في ذلك سيطرته مطار المدينة ومشروع النهر ولاحقاً المحطة البخارية غربي المدينة
- - قصفت طائرات حربية ليبية مواقع داعش مرات عدة في المدينة
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