بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات عن مدينة سرت

كشف محمود زاهر، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي لديه 14 قطعة بحرية في البحر المتوسط، مشير إلى أن مصر لديها انتشارا لاستقبالهم، مشيرًا إلى أنه في حالة الاشتباك بحريًا في سرت فأي قطعة بحرية ستدخل المجال الحربي ستكون عدوا.

وأضاف زاهر في تصريحات في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب بقوله "طالما الجيش الليبي قادر على ردع والتصدي للمليشيات على بعد 100 كيلو من سرت والجفرة، كان الوضع آمنا، أما إذا تقهقر وعاد خلف الـ 100 كيلو فهنا ستتدخل القوات المسلحة المصرية على

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الفور، وتبدأ الحرب

أصبحت سرت ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر ضمن مستخدمي موقع "جوجل"، ونقدم إليكم بعض المعلومات عنها.

معلومات عن سرت