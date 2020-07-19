إسرائيل :تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا اليوم الأحد، مع رصد قفزة ملموسة في عدد المرضى بحالة خطرة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم عن رصد 831 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا بالنسبة لأرقام اليوم السابق، لكن
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إسرائيل 50035، منها 28037 حالة نشطة و21589 حالة شفاء.
وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في إسرائيل خلال اليوم الأخير بواقع تسع حالات وفاة وأصبح409 متوفين.
وشهد عدد المرضى في حالة خطرة ارتفاعا ملموسا في الأيام القليلة المقبلة وبلغ حتى الآن 254 شخصا 70 منهم على أجهزة التنفس الاجتماعي.
وبلغت وتيرة تفشي الوباء في البلاد وتائر غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ما دفع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ سلسلة إجراءات مشددة في مسعى للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك إعادة فرض الإغلاق الشامل في عموم إسرائيل لكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع فقط.
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